Javier Milei viajó a Hungría: asistirá a un foro conservador y mantendrá reuniones bilaterales

El presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje al exterior y en las próximas arribará a Budapest, Hungría. Su estadía en el país europeo será breve pero tendrá una intensa agenda que incluye reuniones bilaterales y una participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Uno de los encuentros de Milei será con el primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán.

Javier Milei emprendió un nuevo viaje al exterior.

La agenda de Javier Milei en Hungría

El arribo del líder de La Libertad Avanza a la capital húngara está previsto para este viernes a las 20:00 (15:00 hora argentina), mientras que la actividad oficial comenzará el sábado con una serie de encuentros institucionales. A las 11:00 (7:00 en la Argentina), Milei mantendrá una reunión con su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Luego, a las 12:10 (8:10 hora argentina), será recibido por Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

En tanto que a las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei expondrá en la CPAC, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reunirá a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

Su última actividad será a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando recibirá el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por la Universidad Ludovika.

Tras finalizar su agenda en Budapest, el Presidente emprenderá el regreso a la Argentina a las 20:30 (16:30 hora argentina). Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9:00.