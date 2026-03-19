Javier Milei parte hacia Hungría para concretar su primera cumbre oficial con Viktor Orbán

La actividad oficial de Javier Milei no se detiene. Este jueves por la noche, el mandatario emprende vuelo con destino a Hungría, marcando el cuarto destino de una vertiginosa gira que, en apenas ocho días, ya contempló escalas en Estados Unidos, Chile y España.

Antes de cruzar el Atlántico, el Presidente cumple con compromisos en el interior del país. Participa del Foro Económico del NOA en la provincia de Tucumán, donde además tiene previsto un contacto directo con simpatizantes en las cercanías del establecimiento donde se desarrolla el congreso.

Alianza estratégica en Budapest

La comitiva, integrada también por el canciller Pablo Quirno, desembarcará en la capital húngara para un encuentro que reviste carácter institucional.

Si bien Milei y Viktor Orbán mantienen un vínculo fluido, esta será la primera reunión formal de trabajo desde el inicio de la gestión libertaria. Además de la cita con el primer ministro, el cronograma oficial contempla una recepción por parte del presidente de esa nación, Tamás Sulyok.

Desde el Palacio San Martín indicaron que el acercamiento se fundamenta en la coincidencia de visiones políticas entre ambos líderes.

Ambos dirigentes forman parte de la denominada Junta de Paz, una plataforma vinculada a la figura de Donald Trump.

Cabe recordar que el propio Orbán estuvo presente en Buenos Aires durante la ceremonia de traspaso de mando en diciembre de 2023, cimentando las bases de esta relación que hoy busca profundizarse.