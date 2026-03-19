Javier Milei habló en el foro económico del NOA en Tucumán: "Para agosto la inflación minorista arrancará con cero"

El presidente Javier Milei habló en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán.

En su exposición, el mandatario sostuvo que "para agosto la inflación minorista arrancará con cero".

Por su parte, elogió al ministro de Economía Luis Caputo y afirmó: "Afortunadamente nos topamos con un señor que le dicen 'toto' y puso las cuentas en orden en un mes. Y el desastre del banco central lo arreglamos en 6 meses".

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado apuntó contra la oposición y parte del empresariado al sostener: "Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción".

"La pregunta es por qué un político se va arrogar la facultad de cercenar la libertad para que compren un producto de mayor precio y de peor calidad. Para que no lo puedan hacer, levanta una pared para que ustedes puedan ser robados. Está claro que están condenados a tener a la gente con precios más altos y cercenarles la libertad", consideró el mandatario.

Y resaltó: "Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, ataco a la gente deshonsta. Me parece que es una pelea que vale la pena. Si ustedes quieren ganar, tienen que correr mejor, no tienen que matarlo. No hacer como los socialistas que le quieren llenar la mochila de piedras".



