Javier Milei viajará este jueves a Hungría para participar de la Cumbre de la CPAC

El presidente Javier Milei retomará este jueves su agenda internacional y viajará a Hungría, para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizará en ese país.

Será también una oportunidad para reencontrarse con su par húngaro, Viktor Orban.

Ambos líderes, que ya se habían mostrado juntos semanas atrás en Washington durante el lanzamiento de la "Junta de la Paz" impulsada por Donald Trump, profundizarán la agenda de cooperación en defensa de "las ideas de la libertad" y la lucha contra el socialismo.

En esta ocasión, la participación de Milei en la CPAC Hungría -que se desarrollará este sábado- lo posiciona nuevamente como la figura estelar del foro.

Tras sus recientes pasos por el Foro Económico de Madrid y su encuentro con el referente del VOX (partido de derecha español)0 Santiago Abascal, el presidente argentino utilizará el estrado de Budapest para reforzar su discurso contra el "consenso de la Agenda 2030" y la intervención estatal.

"Es un grupo de líderes que tienen pensamientos afines", señaló Quirno al referirse a la relación Milei-Orbán.

La comitiva oficial, que incluye al propio canciller, también tiene previsto un encuentro con el presidente húngaro, Tamás Sulyok.