Javier Milei sobre la inflación: "Vamos por el buen camino"

Este martes, el presidente de la Nación, Javier Milei publicó en su cuenta de la red social X los resultados de su plan financiero.

De esta manera, el Jefe de Estado utilizó sus plataformas para destacar lo que definió como un logro en el combate contra la carestía de vida.

"LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN. El gráfico muestra que, salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida", posteó el mandatario para acompañar una serie de indicadores comparativos entre las distintas administraciones nacionales.

"Vamos por el buen camino"

A pesar de las críticas por el contraste de su agenda con el clima de reflexión nacional, el Presidente ratificó el rumbo adoptado.

Al cerrar su mensaje con su tradicional proclama de "VLLC!", Milei aclaró que el escenario económico aún presenta desafíos pendientes.

En su análisis, el titular del Ejecutivo admitió que los avances actuales no representan una solución definitiva al conflicto de los precios.

"Esto no significa que el problema de la inflación esté terminado", advirtió el mandatario, aunque de inmediato validó su estrategia al sostener que su gestión va "por el buen camino".