Casi el 80% de la población asegura que no llega a fin de mes

Una encuesta realizada por Crónica reveló que casi el 80% de la gente afirma que no llega a fin de mes.

Luego de que el presidente Javier Milei indicara esta semana que la inflación "está bajando", Crónica consultó a sus seguidores en su cuenta en Instagram si podían llegar bien a fin de mes. El 79% (2.483 usuarios) respondió "No" mientras que solo el 21% (653) afirmó que "Si".

Este resultado va en sintonía con los últimos datos oficiales que se conocieron sobre el incremento de la desocupación en el país. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el desempleo subió al 7,5% al cierre de 2025, lo que significa que 1,64 millones de personas no tienen empleo y lo buscan activamente. Representa un salto de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Uno de los datos más alarmantes del informe del INDEC fue el crecimiento del desempleo en la población joven. La falta de oportunidades golpeó con fuerza a las mujeres de 14 a 29 años, donde la desocupación trepó 3 puntos. En el caso de los varones jóvenes, el impacto fue aún mayor con una suba del 3,7%.

Asimismo, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se perdieron 200.000 puestos de trabajo formales desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. La industria del neumático y el sector textil son dos de las áreas más afectadas. Se observa que "el empleo en el sector cayó a la mitad" en ciertas áreas, lo que ocasionó una reducción del 50% de la fuerza laboral activa en comparación con los picos registrados durante el 2023.