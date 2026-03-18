Javier Milei aseguró que la inflación mayorista "está bajando" y pronosticó una caída en la minorista

El presidente Javier Milei afirmó en las últimas horas que la inflación mayorista "está bajando" y que esa tendencia se trasladará en los próximos meses al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas", aseveró el jefe de Estado en una publicación en su cuenta en X.

El mensaje de Javier Milei sobre la inflación.

En el posteo titulado "Aritmética inflacionaria", el líder de la Libertad Avanza presentó "cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver como en dinámica la inflación está cayendo".

En este punto, precisó que "la inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual" y "la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%".

"Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas. TMAP. VLLC!", insistió Milei.

Por último, indicó que "minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPM".

Desaceleración de los precios mayoristas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó un incremento del 1% en febrero, lo que representó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales frente al mes anterior, cuando había arrojado un promedio del 1,7%.

"TMAP (Todo marcha de acuerdo al plan)", resaltó Milei en otra publicación en sus redes sociales tras el anuncio del INDEC en la que además elogió al ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei volvió a elogiar a Luis Caputo.

"Inflación mayorista a la baja IPIM: 1,0% IPIB: 0,7% IPP: 0,7%. Toto, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina", sostuvo el mandatario.

Asimismo, durante una disertación el lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei proyectó que en agosto la inflación mensual "debería empezar con cero".