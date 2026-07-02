Javier Milei encabezó un acto homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber

Como cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber. El acto oficial contó con la presencia del presidente de la Nación Javier Milei que llegó acompañado por la primera plana del gobierno de La Libertad Avanza. No hubo discurso.

A la ceremonia homenaje de la que participaron autoridades y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) acompañaron al Jefe de Estado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Carlos Presti; y el canciller Pablo Quirno.

El encuentro se realizó esta mañana a las 11 en el Monumento a los Caídos de la fuerza, en el barrio porteño de Belgrano.

Milei y casi todo el gabinete nacional en el homenaje a los policias caidos.

También asistió por el gobierno nacional, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. En tanto, dieron el presente el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle; además de otras autoridades y familiares de los efectivos homenajeados.

El 2 de julio se conmemora el atentado ocurrido en 1976, cuando una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

Moenteoliva: los policías asumen "el riesgo más alto"

Monteoliva fue la voz oficial en el acto. Durante su discurso, manifestó que "hay fechas que marcan para siempre la identidad a una institución" y para la Policía este día es uno de ellos porque se conmemora a los "hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que se puede exigir en la vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás".

Sin mención al conflicto salarial entre el gobierno y las fuerzas federales, agregó que "sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo. Por eso, honrar a nuestros caídos también significa honrar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a una fecha de calendario debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quiénes dieron todo por la seguridad de los argentinos".

"Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien. Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas", recordó la ministra.

Hubo mención particular para dos efectivos: el agente Matías Cevallos de la División Talleres y el cabo Rodolfo Armando Manfredi de la División Unidad de Despliegue Móvil, quienes perdieron la vida, semanas atrás, en el marco del Plan Bandera, un programa integral de seguridad lanzado desde el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de Santa Fe, en contra del narcotráfico en la ciudad de Rosario.