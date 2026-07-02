Diego Santilli habló del abrazo triple con Milei y Adorni: ¿Qué dijo sobre el ex jefe de Gabinete?

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, habló sobre el abrazo de tres que protagonizó durante su jura junto al presidente Javier Milei y su antecesor en el cargo, Manuel Adorni, y dijo que el ahora ex funcionario, investigado por enriquecimiento ilícito, "se va a ir a defender a la Justicia sin fueros ni privilegio".

"Es el saludo de un Presidente a un funcionario que lo acompañó desde el origen", explicó el actual ministro coordinador al aludir también a Adorni.

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Santilli, al redondear la idea, sumó: "Le está dando una despedida a una persona que lo acompañó desde el origen".

Adorni tuvo un lugar privilegiado en la ceremonia concretada el martes último en la Casa Rosada, ya que se le permitió estar parado a un costado de Santilli y de Milei mientras se tomaba el juramento.

El jefe de Gabinete, en una entrevista brindada a LN+, amplió: "(En el abrazo) tenés un ex jefe de Gabinete que va a ir a la Justicia a defenderse sin ningún cargo". Aludió así a que Adorni también renunció a su silla en el directorio de YPF.

Luego, insistió con que ex jefe de Gabinete "dio un paso al costado y se va a ir a defender a la Justicia sin fueros ni privilegios", al tiempo que dijo que eso "no pasó en otro Gobierno".

¿ Otros funcionarios involucrados ?





Por otra parte, el ministro coordinador sostuvo que va a "analizar a todos los funcionarios" con el fin de determinar si tienen algún tipo de relación con la causa por la que se investiga a su antecesor en el cargo, pero aclaró que no está del todo interiorizado en el tema.

"Vamos a analizar cada caso; desconozco los nombres", dijo al respecto de eventuales involucrados.

Este martes se conoció que empleados del área de Comunicación, algunos de confianza de Adorni y que habían empezado en la función pública de su mano por ser viejos conocidos de la vida, le prestaron sus respectivas tarjetas de crédito al ex funcionario para que realizara compras y luego éste les pagaba en efectivo.