Diego Santilli se mueve por las reformas de Milei: dialogó con Raúl Jalil y lo recibió Bullrich en el Senado

El jefe de Gabinete Diego Santilli arrancó su primer día tras jurar en el cargo con una cita en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y la tropa parlamentaria oficialista. A fin de avanzar con reformas, recibió luego al gobernador de Catamarca Raul Jalil y se trasladó al Senado, donde con la jefa de bloque Patricia Bullrich siguieron las tratativas con dialoguistas por el proyecto de Zonas Frías.

Santilli anoto esa iniciativa con media sanción de Diputados entre las tres prioridades que le marcaron el Jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la mañana en el encuentro con senadores y diputados de La Libertad Avanza.

Ahora, activó las negociaciones con las provincias y en el Congreso para juntar voluntades que acompañen el proyecto con el cual el gobierno intenta la sanción del recorte de subsidios al gas.

En el Senado el oficialismo tiene pendientes también la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la de Hojarasca y los pliegos judiciales. Durante la jornada de hoy se definió que habrá reunión de Labor Parlamentaria el próximo miércoles 8 para dejar definida la sesión ordinaria del 16. Luego vendrá el receso invernal.

El Senado tendria sesion ordinaria el proximo 16 de julio.

En ese marco, Santilli y Bullrich se sentaron en la Cámara alta con legisladores del oficialismo y de las bancadas aliadas/acuerdistas de la UCR, PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otros.

Santilli recibió al gobernador de Catamarca en Rosada

"Para avanzar en una agenda común", según información oficial, Santilli, mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Intercambiaron miradas sobre la agenda parlamentaria que impulsa Milei, y el mandatario provincial puso sobre la mesa la propuesta de establecer una Zona Franca en Tinogasta.

Encuentro en la Casa Rosada.

También estuvieron presentes en la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia provincial, Alberto Natella; y el senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada.