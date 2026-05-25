Aumenta el gas: cómo anotarse para obtener el subsidio para garrafas en las zonas frías

La Secretaría de Energía oficializó el mecanismo de asistencia estatal dirigido a residentes de viviendas ubicadas en zonas frías que carecen de conexión a la red de gas natural y recurren a las garrafas.

En medio del debate por el proyecto para la modificación a la Ley de Zonas Frías que impulsa el Gobierno de Javier Milei, se confirmó el mecanismo para solicitar el subsidio para adquirir garrafas.

La asistencia estatal establece una asignación mensual fijada en $9.593 por unidad.

Guía para solicitar el subsidio para comprar garrafas en zonas frías.

El subsidio incluye la transferencia de un monto equivalente a dos unidades mensuales durante el período invernal, mientras que el cupo se reduce a una sola unidad mensual durante el verano.

Cade destacar que el precio de una garrafa de 10 kilos oscila entre los $30.000 y los $35.000 en los puntos de venta habilitados.

El sistema de asignación de subsidios actual reemplazó al anterior Programa Hogar y se instrumenta mediante un mecanismo de devolución inmediata del dinero al momento de efectivizarse el pago a través de billeteras digitales o mediante las entidades bancarias integradas a dicha plataforma.

Cómo solicitar el subsidio energético para comprar garrafas

De acuerdo con la Secretaría de Energía, los ciudadanos que posean un registro activo en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) se encuentran eximidos de realizar un nuevo empadronamiento.

Por el contrario, aquellos sujetos que utilicen gas envasado y percibieran las asignaciones del antiguo Programa Hogar tienen la obligación de formalizar su inscripción en el nuevo esquema para garantizar la continuidad del beneficio económico.

El procedimiento para acceder a este subsidio requiere que los interesados ingresen al portal Mi ANSES, utilizando el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave de la Seguridad Social correspondiente.

Una vez en la plataforma, el solicitante debe constatar sus datos de filiación y el estado del grupo familiar, para luego completar el formulario dentro de la sección de Programas y beneficios.

Asimismo, se aclaró que desde la implementación del denominado régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), la histórica Tarifa Social de Gas fue discontinuada de la grilla de prestaciones.

Para unificar los criterios de asistencia en los servicios de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado, el Gobierno dispuso que las presentaciones se centralicen en el Registro de Subsidios Energéticos.

El trámite se inicia seleccionando la pestaña Solicitar Tarifa Social y optando por la categoría Zona Fría, debiendo aportar la documentación respaldatoria o la factura del servicio según corresponda, sin que exista una fecha límite estipulada para el empadronamiento.

Los criterios de elegibilidad determinan que los ingresos netos del grupo familiar solicitante no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) estipuladas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para un hogar tipo dos.

No obstante, se contemplan excepciones de inclusión para familias que, aun superando dichos parámetros, cuenten con un integrante titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra, un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o un Certificado de Vivienda del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Quiénes quedan excluidos del subsidio para adquirir garrafas en zonas frías

Las causales de exclusión inhabilitan a aquellos hogares donde algún miembro posea la titularidad de tres o más bienes inmuebles, embarcaciones deportivas, aeronaves o activos societarios.

De igual manera, se restringe el acceso a quienes posean vehículos con una antigüedad menor o igual a tres años, exceptuando aquellos casos donde el titular del rodado cuente con un Certificado Único de Discapacidad vigente.

En tanto, un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea indica que la eliminación del subsidio para Zonas Frías en determinadas zonas del país afectará principalmente a los sectores residenciales de mayores ingresos.

Por el contrario, los usuarios residenciales comprendidos dentro del perímetro geográfico de la denominada zona fría histórica conservarán la vigencia del beneficio arancelario, aunque bajo una base de cálculo de menor cuantía.

Esta diferenciación geográfica generará que el incremento en las tarifas del servicio de gas sea de menor impacto en comparación con la actualización que deberán afrontar los hogares que queden excluidos del marco regulatorio.