La crítica de Kicillof al Gobierno en su mensaje por el 25 de Mayo: "Lo peor es desarmar nuestra industria y vender los recursos naturales"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó este lunes un mensaje para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo en el que instó a "mantener vivo el amor por la Patria" y además aprovechó para volver a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

En un posteo publicado en su cuenta en X, el mandatario provincial alertó por el "desarme" de la industria y criticó la "venta de los recursos naturales que son de todos".

"El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento"

En el arranque de su mensaje por el 25 de Mayo, Kicillof remarcó: "Tenemos la obligación de mantener vivo el amor por la Patria que demostraron quienes defendieron nuestra soberanía".

"En este mundo en transición, lo peor que podemos hacer es entregarla, desarmar nuestra industria y poner en venta los recursos naturales que son de todos", advirtió el gobernador de la provincia de Buenos Aires y añadió que "el futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y orgullo por lo nuestro".

Por último, el mandatario provincial cerró su tuit con una consigna de fuerte contenido político: "¡Patria sí, colonia no!".

El mensaje publicado por Kicillof volvió a exponer las diferencias políticas y económicas entre el gobierno bonaerense y la administración de La Libertad Avanza. En las últimas semanas, el gobernador ya había cuestionado medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional como los cambios en el régimen de subsidios energéticos a las zonas frías.

"Muy tremendo, muy terrible. El Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos", había criticado el gobernador tras la media sanción que obtuvo el proyecto en la última sesión de la Cámara de Diputados.