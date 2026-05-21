Axel Kicillof cuestionó el ajuste sobre los subsidios al gas con la nueva ley de Zonas Frías: "Va a traer consecuencias de todo tipo"

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto que elimina o reduce los subsidios al gas para las llamadas zonas frías.

La medida incluye regiones de la Patagonia, la Puna y otras áreas de bajas temperaturas donde el Estado subsidiaba parte de la tarifa para amortiguar el consumo invernal. El expediente pasa ahora al Senado, donde Axel Kicillof pidió que sea frenado.

"Muy tremendo, muy terrible: el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos", advirtió el gobernador durante una actividad en Florencio Varela.

"Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", sostuvo. Además, advirtió que hay partes de la ley que "son ilegales" y anticipó que podrían iniciarse acciones judiciales.

Kicillof vs. Milei: el rumbo energético

El mandatario bonaerense trazó una comparación con otros países y apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. Señaló que en todo el mundo los gobiernos tomaron medidas para proteger a los hogares ante el aumento del costo energético, mientras que el gobierno nacional optó por trasladar ese costo a los usuarios.

"Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, al gas, a la electricidad, y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", lamentó.

El límite del ajuste, según Caputo

Kicillof también se hizo eco de las declaraciones del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien reconoció que ya no hay margen para seguir generando superávit vía ajuste del gasto público.

"Lo escuchaba a Caputo decir que ya no se puede ajustar más. Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes", alertó el gobernador.

"Hay problemas no solo de remedios y de acceso a cuestiones básicas, sino que estamos empezando a ver que, producto de la desocupación y la caída de los salarios, la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos", concluyó.