Con Adorni presente, Diego Santilli juró como jefe de Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei le tomó juramento esta tarde a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contó con una fuerte impronta política, reflejada en la masiva asistencia de mandatarios provinciales y referentes partidarios, con el objetivo de dar una señal de fortaleza en la nueva etapa de gestión.

El fuerte abrazo con Adorni y el rediseño del Gabinete

El dato más llamativo de la jornada fue la participación de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete saliente.

El exfuncionario, quien dejó el cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, se ubicó al lado de Santilli en el estrado y concluyó la jura fundiéndose en un triple abrazo junto al flamante ministro y al propio presidente Milei.

Con este recambio, el Poder Ejecutivo busca alcanzar dos metas urgentes: reimpulsar la estrategia de comunicación oficial y consolidar el vínculo con los gobernadores para garantizar la aprobación de las reformas legislativas pendientes en el Congreso.

Del acto también participaron figuras del núcleo duro presidencial como Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y Martín Menem.

Presencia federal y el distanciamiento con Mauricio Macri

La asunción del exministro del Interior consolidó un fuerte respaldo federal, registrando la asistencia de 14 gobernadores aliados y dialoguistas, entre ellos Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Por el contrario, no fueron invitados los mandatarios opositores Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Ricardo Quintela.

"A partir de este miércoles, Santilli coordinará la gestión de los ministros y mantendrá reuniones directas con las provincias", confirmaron desde el oficialismo.

Pese a la masiva concurrencia de la primera plana del PRO, incluyendo al diputado Cristian Ritondo, desde el entorno de La Libertad Avanza aclararon que este nombramiento no implica un acercamiento institucional con Mauricio Macri.

El expresidente no fue invitado a la ceremonia en la Casa Rosada, limitándose a saludar al nuevo jefe de Gabinete de forma telefónica y a través de sus redes sociales.