Milei toma juramento a Diego Santilli como jefe de Gabinete en la Casa Rosada: gobernadores acompañan el desembarco

Tras la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier, el gobierno de Javier Milei continúa con su jornada de relanzamiento de la gestión y hay enorme expectativa por los numerosos invitados propios y aliados a la jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, por estas horas reunido con su antecesor en el cargo, Manuel Adorni.

El funcionario que está de salida se quedaría para la ceremonia que se realizará a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. "La idea es que esté", aseguró una alta fuente de Balcarce 50 a cronica.com.ar. Previamente hay un encuentro de transición entre ambos.

Santilli recibirá el respaldo, primero de Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que decidieron no viajar a Paraguay para la cumbre del Mercosur para que asuma cuanto antes.

Santilli, nuevo Jefe de Gabinete de Milei.

También, de toda la primera plana del gobierno de La Libertad Avanza. Se espera al gabinete completo y a figuras como la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich.

Está confirmada la fuerte presencia de gobernadores con los que Santilli mantuvo estrecho vinculo como Ministro del Interior, a varios los conoce de su paso por el PRO. Fueron todos invitados por Presidencia.

A la ceremonia de jura de Santilli asistirán: Raúl Jalil (Catamarca); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Y Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Algunos de los jefes provinciales invitados se reunieron antes con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Arranca una nueva ronda de tratativas por las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso con necesidad de acuerdos con aliados y dialoguistas, como la reforma electoral, el Super RIGI y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, entre otros.