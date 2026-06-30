Los detalles del traspaso entre Adorni y Santilli, previo a la jura del designado jefe de Gabinete

El Gobierno de Javier Milei busca pasar página en el caso que evuelve al renunciante jefe de Gabinete Manuel Adorni y relanzar la gestión con la llegada del ex ministro del Interior Diego Santilli al máximo sitial de la coordinación de los ministerios.

Con ese fin, el designado funcionario tendrá una reunión de transición con su predecesor antes de que el Presidente le tome juramento este martes, desde las 17.30, en la Casa Rosada.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





"La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré (el martes) a la (Casa) Rosada.Tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel", anticipó este lunes el designado jefe de Gabinete en declaraciones a la prensa.

Milei, con el argumento de trabajar en los preparativos para la jura y la transición en el Gobierno, suspendió su viaje a Asunción, Paraguay, donde tenía previsto participar en la cumbre de líderes del Mercosur y, en su lugar, concurrirá el canciller Pablo Quirno.

La agenda de Santilli ya arrancó este lunes





Por su parte, Santilli comenzó este lunes encuentros para ultimar los detalles del organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete.

En ese sentido, mantuvo las primeras reuniones de transición con los equipos de Adorni.

El cara a cara entre ambos será este martes para cerrar formalmente el traspaso, en un horario todavía por definir.

Santilli, en su nuevo rol, se hará cargo de una Jefatura de Gabinete reforzada debido a que, al igual que en la época de Guillermo Francos, absorberá las competencias del Ministerio del Interior con el fin de centralizar el vínculo con los gobernadores y los bloques aliados en el Congreso.

Lo acompañarán Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos y nexo del Ejecutivo con el Parlamento para negociar acuerdos legislativos, y Gustavo Coria, quien ejercía como secretario de Interior en la cartera que estaba a cargo del ex vicejefe de Gobierno porteño.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y depende de tener músculo político. Diego Santilli conoce el oficio político y va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", adelantó Milei en conversación con LN+.