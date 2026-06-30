Diego Santilli asume como nuevo jefe de Gabinete

Tras la salida de Manuel Adorni, este martes a las 17.30 será el turno de la asunción como nuevo jefe de Gabinete de Diego Santilli, a quien el presidente Javier Milei le tomará juramento para asumir su función.

En tanto, la designación de Santilli se produce horas después de que Adorni presentara su renuncia a dicha cartera, en medio de la crisis política generada por las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucraban.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

A nivel político, Santilli aparece en la gestión con una carta de presentación que muchos desean: el respaldo de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. Además, sabe que es una oportunidad histórica para desarrollar una buena gestión y convertirse en un atractivo electoral de La Libertad Avanza en 2027.

Es que el hombre del PRO cuenta con un anhelo particular, el de ser gobernador bonaerense. Por eso el dirigente menciona que lo fundamental pasa por la gestión, por el Gobierno, y lo expresó en su primer posteo en X en su flamante puesto: la prioridad es el proyecto colectivo.

Mensaje de Diego Santilli





"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", declaró.

En cuanto a sus desafíos en el corto plazo, hay varios de relevancia, y en principio, debe acelerar el trabajo de una jefatura de Gabinete que en los últimos tres meses "realizó estrategias de defensa de su principal referente". Y con críticas de carácter interno, de varios ministerios, por falta de resolución de temas propios del trabajo diario.

Finalmente, en el oficialismo, aseguran que Santilli apostará a la eficiencia total y terminará con "prácticas de la casta" como las que tuvo Adorni, con designaciones sin control.



