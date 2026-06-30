Menos confrontación y tono formal: Adrián Ravier estrenó el rol de vocero de Milei y busca cerrar el capítulo Adorni

Aunque la primera pregunta de la prensa acreditada fue sobre Manuel Adorni y su renuncia, el gobierno de Javier Milei intenta cerrar ese capítulo con el debut del nuevo vocero Adrián Ravier que brindó hoy su primera conferencia en la Casa Rosada con tono mas formal, menos confrontativo y nueva escenografía.

Para evitar errores en el estreno, la respuesta sobre la situación del exJefe de Gabinete fue leída por Ravier. Fuentes del Palacio de Gobierno confirmaron a cronica.com.ar el trabajo previo detrás de escena para que el flamante portavoz tenga a mano posibles respuestas: "Él tomó una decisión personal de renunciar", dijo.

En los minutos previos a la transmisión en vivo que emite Presidencia, la tensión en el primer piso de Balcarce 50 era evidente. Al economista lo acompañaron sus colaboradores y dieron el presente todos los voceros ministeriales en clara señal de apoyo. A segundos de iniciarse la transmisión, ingresó el asesor presidencial Santiago Caputo.

El exdiputado y economista Ravier tiene sobrada experiencia para hablar en público, no tanta para responder preguntas del periodismo; pero su incorporación no se trata solo de cumplir con la función que durante dos años y medio tuvo de protagonista a Adorni, administrador de un tono mas canchero y disruptivo, sino de un giro rotundo en la comunicación de la gestión.

Nueva escenografía para las conferencias de Ravier

De una ambientación casi proselitista en tono azul pero tirando a violeta, color de La Libertad Avanza, y negro, la Sala de Prensa luce ahora un azul mas sobrio y con cuidada escenografía que incluye un sello oficial en el atril y una pantalla en la que Ravier mostrará gráficos e imágenes relacionadas con la información a compartir.

Cambios en la escenografia de la Sala de Prensa de la Casa Rosada.

Hoy fue sobre la ayuda humanitaria a Venezuela (confirmó seis ciudadanos argentinos fallecidos en los terremotos) y un extenso detalle entusiasta sobre la "expansión económica" que atraviesa el país. Hubo más temas enfocados en las carteras de Salud, Capital Humano, Economía y Desregulación. La introducción duró en total 26 minutos.

Desde esos Ministerios, sus equipos de comunicación postearon en paralelo un resumen de la información brindada por Ravier. Todo coordinado de antemano bajo la esfera de la Secretaria de Comunicación y Medios, donde asumió Fabián Fernández.

Primera conferencia de prensa de Ravier.

Desde Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por ejemplo, se aportaron en redes los resultados de las pruebas Aprender 2025. "Se habla mucho del financiamiento universitario pero nos preocupa el ausentismo y la alfabetización en edad escolar", se permitió polemizar Ravier en clara referencia al conflicto por la ley que tuvo fallo favorable en la Corte Suprema recientemente e incluye una actualización de sueldos de docentes por inflación.

Otro breve lapsus de rosca política en la conferencia fue al referirse "a lo que comúnmente llaman riesgo kuka" -así le dicen el presidente Milei y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo-, cuando aprovechó para enviar un misil recordatorio de la gestión económica del expresidente Mauricio Macri: "Los riesgos de quiebre, como lo ha tenido Macri, no va a pasar, se están tomando las medidas correctas". "Se vienen los mejores 18 meses como dice Toto Caputo", repitió y cerró "Es por acá".

Ravier, sobre subas de combustibles y tarifas de servicios

Ante la pregunta sobre los aumentos de combustible pese al éxito de Vaca Muerta y tarifas de servicios de luz, gas y agua, Ravier retomó con firmeza el eje liberal sobre el cual Milei justifica el ajuste de salarios y jubilaciones con fuerte suba de gastos fijos, en contrapartida al modelo "populista de emisión", con intervención del Estado y subsidios para aminorar las boletas.

Respecto al transporte, explicó: "Hay inflación reprimida, el combustible cuesta, tenemos Vaca Muerta pero hay otros costos. Hoy soltamos el precio del combustible y cuesta lo que tiene que costar, eso genera inversiones y trabajo. Ahora exportamos más".

Del alza de las tarifas, Ravier aportó: "Ahora por ahí se tienen que abrigar más". "Este gobierno ha tomado decisiones que son ingratas pero no hay almuerzo gratis, alguien lo tiene que pagar". "De manera muy gradual se hacen correcciones y se paga el costo político".

Finalmente, prometió una inminente decisión sobre las restricciones a la prensa de la Casa Rosada, aplicadas durante la gestión Adorni.