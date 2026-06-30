Ayuda humanitaria en Venezuela: Ravier confirmó seis argentinos fallecidos y el envío de un Hércules con refuerzos

La República Argentina incrementó su asistencia a las zonas afectadas en Venezuela, consolidándose como una de las naciones de América Latina que mayor colaboración ha aportado ante la emergencia.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes un informe detallado sobre las operaciones de asistencia que coordina el Poder Ejecutivo nacional en el territorio extranjero.

La misión especial humanitaria y consular, dependiente de la Cancillería Argentina, se encuentra operativa desde el pasado 27 de junio para brindar acompañamiento y contención a los damnificados y a sus respectivos grupos familiares.

Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas en Venezuela, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina.



Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: 3... pic.twitter.com/0E5k2rEip7 June 30, 2026

El balance oficial de ciudadanos argentinos afectados

Durante la conferencia de prensa brindada este 30 de junio de 2026, el funcionario lamentó el impacto de la crisis sobre la comunidad civil e informó el estado de situación de los compatriotas localizados en las zonas de desastre.

Fallecidos: Se confirmó la muerte de 6 ciudadanos argentinos.

Búsqueda de paradero: Existen actualmente 8 solicitudes activas para localizar a personas sin contacto.

Hospitalizados: Una persona de nacionalidad argentina permanece internada bajo asistencia médica.

Gestiones consulares: El Ministerio de Relaciones Exteriores procesó 235 solicitudes de asistencia recibidas a través de canales electrónicos y telefónicos.

Envío de refuerzos y despliegue logístico militar

Con el objetivo de robustecer las capacidades de rescate y mitigación, el Gobierno nacional dispuso el envío inmediato de nuevos recursos técnicos y humanos hacia el territorio venezolano durante la jornada de hoy.

La operación logística se realiza mediante un avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina.

La aeronave transporta una carga que incluye suministros de emergencia, dos canes especializados en tareas de búsqueda junto a sus respectivos guías, y un contingente de 38 efectivos destinados a sumarse a las tareas de salvamento en el terreno.