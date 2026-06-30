Reestructuración de la Jefatura de Gabinete: ¿Quiénes son los laderos de Diego Santilli?

La jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete de Javier Milei, prevista para las 17.30 de este martes, corona una serie de cambios de funcionarios a los que, forzado por la renuncia del cuestionado Manuel Adorni, apostó el Gobierno en procura de relanzar la gestión con el fin de retomar la agenda política y comunicacional.

El ascenso del hasta ahora ministro del Interior se complementa con un puñado de nombres con perfiles distintos, como el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y el flamante secretario de Medios, Fabián Fernández.

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Pero también hay piezas propias del círculo de Santilli que fueron reubicadas para reforzar la relación con los gobernadores y manejar la negociación de leyes con los aliados en el Congreso.

Son Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete, y Gustavo Coria, secretario del Interior.

¿Quién es Ignacio Devitt?

Devitt es el hombre de Santillii con un pie en el Congreso y, hasta ahora, ejercía como secretario de Asuntos Estratégicos.

Ignacio Devitt (X/@NachoDevitt).

Es considerado uno de los operadores legislativos más eficaces del oficialismo.

Junto al hasta ahora ministro del Interior, trabajó para evitar que la moción de censura contra Adorni prosperara en el Parlamento.

Devitt, en el nuevo esquema, absorberá algunas de las funciones que antes correspondían al Ministerio del Interior en materia parlamentaria: relación con bloques, negociación de votos y coordinación de sesiones.

El designado ministro coordinador, en tanto, se concentrará en el vínculo político con los gobernadores.

Devitt tiene la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que le da peso dentro del organigrama.

¿Quién es Gustavo Coria?

Coria, por su lado, es un hombre del círculo de Santilli de casi toda la vida.

Gustavo Coria (NA)

Su primera exposición pública fue al frente de la Ceamse, la empresa de gestión de residuos metropolitana, entre el 2016 y el 2018, desde donde construyó vínculos con intendentes del Conurbano bonaerense de distintos colores políticos.

Coria ocupó luego cargos en el Gobierno porteño en el área de Seguridad y, en septiembre de 2025, fue elegido como diputado provincial.

Es el único cuadro del nuevo equipo que no tiene anclaje en la órbita de Karina Milei ni en la del asesor presidencial Santiago Caputo.