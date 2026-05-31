Gobernadores se reunirán en el CFI tras los cambios en el Régimen de zonas frías

Al menos ocho gobernadores del Norte Grande confirmaron su asistencia a la reunión que se llevará a cabo el próximo martes, 2 de junio, a las 10 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se producirá en medio de las negociaciones con el gobierno de Javier Milei tras la modificación del Régimen energético de zonas frías en la Cámara de Diputados.

Alianzas políticas y ahorro fiscal

Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) volverán a verse las caras tras los cambios impulsados por la Casa Rosada.

Con excepción de los peronistas Quintela, Insfrán y el santiagueño Suárez, la mayoría del bloque se plegó a la iniciativa de La Libertad Avanza. A cambio del apoyo, sería inminente una resolución de la Secretaría de Energía para otorgar beneficios tarifarios en las provincias aliadas de cara al verano.

Desde el oficialismo argumentan que la modificación del proyecto, que ahora debe ser tratado en el Senado, excluye del beneficio a departamentos de distintas provincias y genera un ahorro fiscal de entre $200.000 millones y $460.000 millones de pesos.

La sanción en la cámara baja se logró a partir de las negociaciones de Diego Santilli con los gobernadores aliados del Norte Grande para compensar las subas mediante subsidios a la energía eléctrica en las denominadas "zonas calientes".

Una agenda institucional menos conflictiva

A diferencia del tenso encuentro celebrado en noviembre de 2025 en Santiago del Estero, donde se plantearon reclamos por fondos coparticipables, obra pública y cajas previsionales, la reunión de este martes asoma menos belicosa y se enfocará en cuestiones técnicas.

Según la convocatoria, la cita se desarrollará "en el marco de la construcción de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, iniciativa impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial".

La jornada estará encabezada por Ignacio Lamothe, titular del CFI, y se descartó por el momento el pedido de una audiencia directa con el presidente Javier Milei.

Durante la actividad en la sede de la calle Azopardo, se validarán los avances en los capítulos temáticos de logística, energía, recursos hídricos, educación y trabajo, e industrias culturales y creativas.