El Gobierno busca avanzar con tres reformas y apuesta a Santilli para conseguir el respaldo de los dialoguistas

La salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa en el Gobierno de Javier Milei que confía en que el nuevo ministro coordinador pueda conseguir el apoyo de los habituales aliados y los sectores denominados dialoguistas para sancionar leyes que consideran claves para la gestión.

En la reunión que se realizó el miércoles en Casa Rosada, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le informó a los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que las prioridades legislativas del Gobierno serán introducir cambios al régimen de Zona Fría, avanzar con la reforma política y modificar el proyecto de Inocencia Fiscal.

El proyecto para reformar el régimen de zonas frías ya cuenta con media sanción de Diputados aunque el debate se estancó en el Senado. Por este motivo, el flamante jefe de Gabinete se reunió en las últimas horas con referentes de los bloques dialoguistas para intentar destrabar el tratamiento de la iniciativa.

Diego Santilli asumió esta semana como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.

Tas ser recibido en el Senado por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Santilli ingresó a la reunión que ya mantenían legisladores del oficialismo y de las bancadas de la Unión Cívica Radical, PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otros.

La iniciativa limita el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras provincias focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

Por su parte, la reforma política también está en el Senado y apuntó a realizar con cambios en el sistema electoral, entre ellos, la discusión por la suspensión o eliminación de las PASO.

En tanto, la modificación del proyecto de Inocencia Fiscal aún está en estudio en el Ejecutivo por lo que el Gobierno convocaría a una reunión de la mesa política la próxima para pulir los detalles de la propuesta antes de ser girada al Congreso.

El Senado convocaría a una sesión a mediados de julio

En su intento por retomar la iniciativa política tras la renuncia de Adorni, el oficialismo aspira a sesionar en el Senado antes en los próximos días. Si bien la intención de Bullrich era que la sesión se desarrolle el miércoles 8 de julio, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, citó para ese día a la reunión de Labor Parlamentaria por lo que sumado al feriado del jueves 9, derivaría en que el encuentro se convoque recién a la semana siguiente.

La sesión del Senado se realizaría entre el 15 y el 16 de julio.

De esta manera, la sesión se realizará entre el 15 y 16 de julio aunque la fecha final se terminará de acordar en la reunión de Labor Parlamentaria.

El temario del encuentro podría incluir las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Hojarasca y pliegos de jueces.