¡VIDEO! Diego Santilli y Analia Maiorana tras la flamante asunción: nuevo desafío y ¿un futuro como gobernador?

En una jornada histórica, Diego Santilli asumió como Jefe de Gabinete.



Durante el acto llevado a cabo en Casa Rosada, que contó con la presencia de su antecesor Manuel Adorni y catorce gobernadores el ahora ex Ministro del Interior estuvo acompañado por su esposa, la ex modelo Analía Maiorana.

Cabe recordar que la ceremonia contó con una fuerte presencia política, incluyendo a destacados referentes del PRO y a una gran cantidad de gobernadores provinciales.

Allí, ante la cámara de Crónica tanto Santilli como su pareja se expresaron sobre una posible candidatura como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Así las cosas, tras el acto el flamante titular del Gabinete Nacional expresó: "La presencia de los gobernadores es símbolo de que podemos trabajar juntos para sacar el país adelante".



Luego, ante la pregunta sobre si buscará ser gobernador manifestó: "Tengo un desafío enorme ahora para eso falta un montón, me encanta la provincia".

En paralelo, fuentes oficiales negaron que la presencia de Adorni haya opacado la jura.

Por su parte, Maiorana también habló con la prensa y dijo ante la asunción: "Se viene esto, esto nuevo, y vamos por más".

Ante la pregunta periodistica sobre ¿Y qué sigue para el cargo?, hizo hincapie en: "Yo creo que... el tema de los gobernadores, ¿no?, sobre todo. Eso es... eso es...".

Luego, le consultaron: ¿Te ves como primera dama en la provincia?

Y Maiorana sostuvo: "Me interesa el tema de que podamos estar como Argentina todos como alineados. Eso".



Ante la insitencia de "Tomo la pregunta de la colega: ¿Te ves como primera dama en la provincia?", señaló: "Ay chicos, no soy de nombres, ¿no? No me importan los nombres, no, no, no..."

En esta línea, le indicaron "Bueno, pero ¿lo ves a él? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después? y ella recalcó: "...es trabajar como todas... Yo pensaría en el hoy. Hoy es esto, esto es mucho".

Mientras que al interrogante de "¿Qué es el hoy?", dijo: "El hoy para Diego es representarnos a todos acá, a cada provincia, a todos ustedes. Y la verdad que yo soy una mujer que voy mucho para adelante, soy un motor que no para, lo dejo con las orejas así... y yo creo que esto tiene que ver, donde está él también, con eso, ¿no? Con pisar los pies sobre la tierra."