Adorni renunció al directorio de YPF
Luego de abandonar el pasado sábado la jefatura de Gabinete, ahora el ex coordinador ministerial oficializó su dimisión a la empresa estatal.
Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF, dimisión que hasta ahora no había oficializado. El sábado había abandonado ya la jefatura de Gabinete, después de presentar un largo comunicado.
"De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni", reza el texto.
El ex jefe de Gabinete había ingresado el 30 de enero al directorio de YPF como director titular de las acciones de Clase A en representación del Estado.
En su función como jefe de Gabinete no podía acceder al cobro del alto salario que perciben los miembros del directorio de YPF, por lo cual algunos dirigentes habían cuestionado la posibilidad de que ahora pudiera recibir el pago al no ser más el ministro coordinador.
"Su renuncia al Gabinete no es un indulto. Si el Gobierno no lo echa del directorio de YPF, Adorni va a pasar a cobrar 94 millones de pesos mensuales", planteó el diputado radical Pablo Juliano
El directorio de YPF está compuesto por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos, entre tres titulares y tres suplentes. El presupuesto de honorarios y funcionamiento aprobado en la última asamblea de YPF llega a $14.000 millones para todo 2026 en conjunto, lo que representa unos US$ 9,4 millones.