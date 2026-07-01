La secretaria de Adorni dijo que los 8 millones en sábanas los pago Bettina Angeletti en efectivo

Dos empleados de la Vocería Presidencial, Gisela Kocsis y Luis Aluju, declararon como testigos en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Ambos aparecen entre las personas que, según la hipótesis judicial, habrían hecho compras a nombre propio para ocultar gastos del exvocero y luego jefe de Gabinete, que dejó su cargo este martes.

Kocsis, quien era secretaria privada de Adorni, reconoció la compra de $8.183.303,25 en la tienda Rosen The Store, la misma que había salido a la luz a partir de una factura hallada en el teléfono del contratista Matías Tabar. Sin embargo, en su declaración relató que quien se presentó a pagar en efectivo esos juegos de sábanas y colchones no fue ella ni Adorni, sino Bettina Angeletti, esposa del ex funcionario.

La testigo también mencionó una compra posterior, unos 20 días después, por alrededor de $400.000 en almohadas, también abonada en efectivo. Y sumó un dato nuevo a la causa: en mayo de 2025 gestionó la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por aproximadamente $3.100.000 destinados a la casa de Indio Cuá. Esa operación la habría solventado con su propia tarjeta, mientras que Adorni le entregó el dinero en efectivo.

La declaración del amigo de Adorni

En paralelo declaró Luis Aluju, coordinador de Información de Gobierno y amigo de toda la vida de Adorni, titular de una extensión de tarjeta de crédito del ex funcionario desde hace once años. Del informe de Mercado Libre surge la compra de un proyector por $3.600.000, afrontada con dos tarjetas a nombre de Aluju. El testigo sostuvo que, si bien la operación se realizó con el usuario de Adorni, el producto habría sido entregado en un departamento de la calle Asamblea.

Para la Justicia, todas esas compras tenían como destino equipar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Tabar había declarado que el funcionario gastó US$245 mil en efectivo y sin factura en las refacciones.

Una causa que crece con cada testimonio

Las declaraciones de Kocsis y Aluju se suman a las de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien había reconocido días atrás haberle prestado su tarjeta a Adorni para comprar un monitor gamer por $2.185.000, dinero que después le fue devuelto en efectivo.

La cifra global de esos consumos también empezó a tomar forma en el expediente: según pudo reconstruir la fiscalía, Adorni gastó $139 millones con tarjetas de crédito entre diciembre de 2023, cuando asumió el Gobierno de Javier Milei, y marzo de este año, cuando todavía estaba al frente de la Jefatura de Gabinete. Esos consumos mensuales habrían superado con frecuencia su sueldo: hacia fines de 2025 cobraba unos $3,5 millones, mientras que sus gastos rondaban entre $4 y $6 millones.

El fiscal Gerardo Pollicita espera ahora el informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que evaluará el patrimonio de Adorni y de su esposa, como paso previo a una eventual intimación por justificación patrimonial.

Tras la renuncia de Adorni como jefe de Gabinete, la Casa Rosada iniciará una investigación de oficio para indagar sobre presuntas irregularidades que involucran al exfuncionario y a empleados de la Vocería. El actual encargado del área, Adrián Ravier, dijo en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada: "Sí, por supuesto. Estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, analizando y demás".