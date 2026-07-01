Adorni registró gastos por $139 millones con tarjetas de crédito en dos años

Pese a su renuncia como jefe de Gabinete, Manuel Adorni sigue en el ojo de la tormenta por el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y en las últimas horas, la Justicia comprobó que el ex vocero en dos años y medio realizó gastos con tarjetas de crédito por más de 139 millones de pesos, lo que superó ampliamente los salarios que percibió como funcionario público.

De acuerdo con la información bancaria reunida en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, el ex ministro coordinador registró consumos en tarjetas por 139.110.716 pesos. Esto demuestra que en reiteradas oportunidades excedió su remuneración. Hasta fines de 2025 el sueldo bruto de Adorni, por entonces vocero presidencial, rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras que con su designación en la Jefatura de Gabinete pasó a percibir alrededor de $7,6 millones.

Los gastos anuales de Adorni con tarjetas de crédito

No obstante, el nivel de gastos ya mostraba un ritmo superior al crecimiento de su salario. En 2024, el ex funcionario tuvo consumos de tarjeta de crédito de 4.248.781,41 pesos por mes en promedio lo que arrojó gastos anuales por 50.985.375,92 pesos.

En 2025, ese promedio mensual de gastos con tarjeta de crédito ascendió a 5.704.969,74 pesos, lo que da un total en el año de 68.459.636,88 pesos.

Asimismo, en los primeros meses de 2026, Adorni expuso gastos mensuales por 4.916.425,70 pesos por lo que en este período los consumos totales rondarían los 19.665.702,80 pesos.

De esta forma, en dos años y medio como funcionario público, el ex jefe de Gabinete efectuó gastos con tarjetas por encima de su salario. El consumo total de estos 28 meses fue de 139.110.716,60 pesos.

Los gastos de Manuel Adorni con tarjetas de crédito superan lo que percibía como funcionario público.

Los registros con los que cuenta la Justicia muestran que los resúmenes fueron cancelados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias, sin mora y con calificación crediticia "Situación 1 - Normal" en el Banco Central por lo que la fiscalía ahora apunta a determinar cuál fue el origen de los fondos.

El análisis de los consumos con tarjetas de créditos se suma a otras líneas de investigación abiertas en el expediente, como los pagos en efectivo por refacciones, operaciones inmobiliarias y viajes.

En las últimas semanas, la Justicia también investiga si Adorni utilizaba a funcionarios para que le hicieran compras con sus tarjetas y él les reintegraba el dinero. Se analizan adquisiciones millonarias de un monitor gamer, proyectores y ropa blanca.