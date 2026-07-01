¿Adorni, embajador? Qué dijo el vocero presidencial sobre una eventual designación del ex jefe de Gabinete

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este miércoles a la versión sobre que en el Gobierno de Javier Milei estarían pensando en designar al renunciante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una embajada o en otra función en el exterior del país, como en un consulado.

Además, contó por qué se peleó en su momento con el Presidente y detalló cómo se reconciliaron.

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El portavoz, al ser consultado por radio Mitre sobre una eventual designación de Adorni en una embajada o consulado, respondió: "No escuché nada al respecto".

Adorni renunció al cargo de ministro coordinador en medio de fuertes tensiones por el avance de la causa en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Cómo fue el cortocircuito que tuvo en el pasado con Milei?





Ravier, sobre su vínculo con el jefe de Estado, recordó los cruces del pasado y su posterior acercamiento.

Primero, rememoró que el hecho de compartir la profesión de economistas los había unido.

"El camino de ‘nerd' de la economía fue el que me unió con Milei en primer lugar. Nos conocimos en congresos académicos y empezamos a pensar en la idea de escribir un libro juntos", precisó.

La publicación que finalmente compartieron en autoría fue "La batalla por la macroeconomía: el debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek".

El vocero contó luego cómo se dio el cortocircuito. "Nos peleamos en algún momento. Pero eso lo veo siempre como una reacción en respuesta que, en general, el Presidente da cuando se lo ataca y ahí hubo un conflicto en el que yo me metí de afuera. Creo que dije que había sido un irrespetuoso", manifestó.

El funcionario nacional, después, relató cómo se produjo el acercamiento con el primer mandatario.

"Cuando su figura crece, yo le digo: 'Te felicito porque sos responsable de que esto esté pasando: hay aires de libertad en la Argentina y creo que esto es muy importante'", rememoró.

Ravier completó: "Quedó ahí. Me acuerdo de que me dijo textualmente: 'Un país no se construye mirando para atrás; vamos para adelante'".