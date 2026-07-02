Milei habló con Fujimori y la felicitó por su triunfo en Perú: "En la región decidimos plantarnos frente al socialismo"

El presidente Javier Milei reveló que este jueves se comunicó con la electa mandataria en Perú, Keiko Fujimori, para felicitarla por su triunfo. Se trata de una nueva aliada que tendrá el líder de La Libertad Avanza (LLA) a nivel regional.

"Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", resaltó el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta en X.

En tanto, sobre la charla con Fujimori, el mandatario argentino apuntó: "Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".

"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", sentenció Milei, que podría viajar a Perú el próximo 7 de agosto para participar de la ceremonia de asunción de la futura jefa de Estado.

Fujimori se impuso en un reñido balotaje en Perú

Tras semanas de escrutinio, la candidata del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue confirmada como la vencedora de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El organismo oficial precisó que al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori logró el 50,13% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, obtuvo el 49,86%.

"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", sostuvo la mandataria electa tras oficializarse su triunfo.