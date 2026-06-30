Keiko Fujimori llamó a la unidad de Perú: "Nuestro país está dividido y tenemos la responsabilidad de escuchar a ambos lados"

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú finalizó el cómputo oficial al 100% de los votos y consagró a Keiko Fujimori como la ganadora de los comicios presidenciales.

La líder política aseguró que asume el resultado "con gran responsabilidad", tras registrarse un escenario de paridad que evidenció una profunda polarización en la sociedad peruana.

"Recibimos este resultado con gran responsabilidad, y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados", declaró la dirigente ante los medios de comunicación locales tras conocerse las cifras definitivas del escrutinio nacional.

Un estrecho margen de diferencia y la espera del JNE

Los datos oficiales consolidados por la autoridad electoral reflejaron una de las disputas presidenciales más reñidas de la historia reciente del país andino.

El margen de diferencia entre ambos competidores se ubicó por debajo del medio punto porcentual:

Keiko Fujimori: Alcanzó un total de 9.223.396 sufragios, equivalentes al 50,135% del padrón electoral.

Roberto Sánchez: El postulante de tendencia izquierdista captó 9.173.755 voluntades, alcanzando el 49,865% .

Diferencia neta: La distancia entre ambas fuerzas políticas se limitó a apenas 49.641 votos de diferencia.

A pesar de la difusión del cómputo oficial, la candidata electa enfatizó la necesidad de aguardar "con prudencia y con mucha humildad" la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el tribunal superior encargado de validar el proceso de votación y cuya resolución está prevista para el próximo viernes 3 de julio.

Convocatoria al diálogo político y armado del gabinete de ministros

Una vez que el tribunal de justicia electoral ratifique formalmente las actas y las credenciales correspondientes, la futura mandataria procederá a nombrar las comisiones técnicas de transferencia gubernamental.

Asimismo, iniciará el proceso de selección y estructura del gabinete de ministros que la acompañará en el Poder Ejecutivo.

Con el objetivo de garantizar la gobernabilidad de la república, Fujimori adelantó que las instancias de negociación y diálogo político permanecerán abiertas de manera transparente tanto para su competidor directo, Sánchez, como para los líderes de los partidos con representación parlamentaria.

Las prioridades de la futura administración de gobierno

La asunción formal de las nuevas autoridades gubernamentales está pautada para el próximo 28 de julio.

La presidenta electa delineó los ejes fundamentales que marcarán el inicio de su plan de gestión en el corto plazo.

La agenda prioritaria del nuevo gobierno se centrará en la recuperación inmediata del orden público interno y la reactivación productiva.

De igual manera, se dispondrá un programa de financiamiento de emergencia para la ejecución de obras de infraestructura preventivas ante el impacto climático previsto por el fenómeno de El Niño en diversas regiones del territorio peruano.