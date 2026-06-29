Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú tras un histórico balotaje

La líder política Keiko Fujimori se convirtió en la nueva presidenta electa del Perú tras culminar el escrutinio oficial de la segunda vuelta electoral.

El resultado pone fin a una persistente carrera de 15 años en la que la heredera del fujimorismo sumó tres derrotas previas y más de 500 días de prisión preventiva.

Con este triunfo definitivo, la dirigente de Fuerza Popular rompe el denominado "antivoto" histórico que frenó sus aspiraciones en el pasado.

Se transformará formalmente en la primera mujer de la historia del país en llegar al Palacio de Gobierno por la vía del voto popular.

Un final cabeza a cabeza resuelto por mínima diferencia

Al completarse el 100% de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó la victoria de Keiko Fujimori con el 50.135% de los votos válidos.

Su rival directo en la contienda, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtuvo el 49.865% de los sufragios.

La distancia técnica entre ambos competidores quedó fijada en apenas 49.641 votos, consolidando uno de los escenarios políticos más polarizados de la historia reciente peruana.

Los equipos técnicos de los partidos fiscalizaron la revisión de las últimas mesas en una extensa jornada de conteo.

El camino a Palacio y los desafíos del nuevo gobierno

A sus 50 años, la mandataria electa conducirá los destinos del Estado peruano durante el quinquenio comprendido entre los años 2026 y 2031.

El proceso electoral cierra un ciclo de profunda inestabilidad institucional que caracterizó al Parlamento y al Ejecutivo en la última década.

El principal reto de la administración entrante de Keiko Fujimori se centrará en construir consensos legislativos y calmar la fragmentación social.

Analistas internacionales anticipan que la paridad del resultado obligará al nuevo gabinete a negociar de forma directa con las bancadas de centro e izquierda.