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Viernes, 12 de junio de 2026

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SIGUE EL RECUENTO

Balotaje en Perú: Keiko Fujimori estiró la ventaja sobre Roberto Sánchez

La candidata de Fuerza Popular suma 9.036.046 votos válidos y supera por 1.303 sufragios al líder de Juntos por el Perú. Se contabilizaron el 98,25% de las actas.

Gabriel Arias
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Con cada minuto que pasa en Perú la incertidumbre por saber quién será el nuevo primer mandatario sigue siendo alta ya que si bien la candidata de derecha, Keiko Fujimori, sigue al frente en el recuento ante su rival de izquierda Roberto Sánchez, la diferencia entre ambos es mínima.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que Fujimori, candidata de Fuerza Popular, suma 9.036.046 votos válidos y supera por 1.303 sufragios a Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanza 9.034.743 votos, con el 98,25% de actas contabilizadas. De esta forma, el escenario continúa incierto cuando resta por validar el 1,86 % de actas, incluidas las correspondientes al extranjero.

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El conteo oficial de la ONPE es el único mecanismo con validez jurídica para determinar el candidato con más votos válidos en la segunda vuelta presidencial. El proceso comienza en cada una de las 90.223 mesas habilitadas en el país una vez cerradas las urnas.

Impulsada por sufragios en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja con un escaso margen de algunos cientos de votos a Sánchez, de 57 años.

¿Cuánto tardará el conteo?

La autoridad electoral de Perú informó que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", dependiendo de las observaciones a las actas. Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 480.000 votos, lo que puede llevar días.

"Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento", aseguró Fujimori, quien se dijo "optimista y prudente y va a respetar, sea cual sea, el resultado".

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La última placa con los números electorales en Perú (ONPE).

Frente al nuevo escenario, Sánchez denunció que existen "maniobras y voluntades por torcer la democracia", en alusión a un "sector de la prensa" que lo ataca. "Los resultados electorales hay que respetarlos, más allá de los deseos o no", reclamó.

En tanto, el recuento se inscribe dentro del estándar peruano ya que el resultado final del balotaje de 2021 entre el vencedor de izquierda Pedro Castillo con el 50,12% y Keiko Fujimori, que obtuvo el 49,87%, se conoció seis semanas después de la votación.

Revisión europea

Una misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del ex mandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

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