Histórica definición del balotaje en Perú: ahora Keiko Fujimori supera por pocos votos a Roberto Sánchez

En una definición voto a voto, la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori pasó al frente en el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones de Perú al obtener el 50,001% de los sufragios, frente al 49,998% de su rival, Roberto Sánchez, cuando el conteo ya alcanzó el 98,21% de las actas procesadas.

Según la información, la hija del exmandatario Alberto Fujimori supera al representante de Juntos por el Perú por una diferencia exacta de 561 votos, según los datos oficiales del órgano electoral. De esta manera, la definición formal del próximo jefe de Estado quedará en manos de los tribunales de revisión, encargados de resolver las impugnaciones de los fiscales de ambas fuerzas antes de proclamar al ganador definitivo.

Keiko Fujimori superaría a Sánchez por poco más de 600 votos.

El avance del cómputo oficial revirtió la tendencia del pasado lunes, jornada en la que Sánchez -quien compite en representación del espacio del encarcelado expresidente Pedro Castillo- había tomado una delantera que llegó a los 42.000 sufragios a su favor.

La postulación conservadora logró enmendar esa diferencia inicial gracias al procesamiento continuo de las urnas instaladas en los consulados del extranjero, un sector del padrón donde la estructura de Fuerza Popular tradicionalmente concita la mayor cantidad de adhesiones frente a las opciones de izquierda.

Las actas que todavía restan contabilizar, que representan menos del 2% del total emitido en la jornada electoral, corresponden mayoritariamente a ciudadanos residentes en el exterior y a mesas observadas en Lima Metropolitana.

En ambos circuitos electorales, la tendencia histórica beneficia a la postulante derechista, por lo que los analistas locales prevén que el margen a su favor podría estirarse por unos pocos miles de votos al concluir la carga. No obstante, los apoderados legales de Juntos por el Perú anticiparon que batallarán cada acta impugnada.

Este escenario de extrema paridad técnica ratifica una constante en los procesos democráticos recientes del país, siendo la tercera elección presidencial consecutiva que se resuelve por una brecha milimétrica. La propia Keiko Fujimori padeció este tipo de definiciones exiguas en el pasado, tras haber perdido los balotajes de 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y de 2021 frente a Pedro Castillo por diferencias que rondaron apenas los 40.000 votos en todo el territorio nacional.

Perú, a punto de asistir al retorno del fujimorismo tras 26 años





De consolidarse de manera irreversible el liderazgo numérico de Fujimori, Perú asistirá al retorno formal del fujimorismo al Palacio de Gobierno tras 26 años de interrupción.

La última experiencia de esta corriente política al mando del Poder Ejecutivo concluyó con la histórica dimisión por fax de Alberto Fujimori desde Japón, cerrando una década de gestión que se afianzó mediante un autogolpe de Estado en 1992 y que colapsó en medio de denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Durante la campaña proselitista, la candidata derechista centró su discurso en la reivindicación directa de la administración de su progenitor, prometiendo replicar sus principales lineamientos de gobierno. La plataforma de Fuerza Popular ponderó la matriz de estabilidad económica y apertura comercial establecida en los años noventa como el motor del crecimiento del país.