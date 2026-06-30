Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori, nueva presidenta de Perú: "La región quiere volver al camino de la libertad"

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú dio este lunes por ganadora del balotaje presidencial a Keiko Fujimori sobre su rival, Roberto Sánchez.

Por su parte, el presidente Javier Milei felicitó a la mandataria electa a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

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"Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", sostuvo el jefe de Estado.

Incluyó así el reciente triunfo en las elecciones presidenciales del país cafetero de Abelardo de la Espriella.

Milei, al retomar su análisis sobre la victoria de Fujimori, consideró que "los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario".

El primer mandatario cerró: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

¿Qué respondió Fujimori?





La presidenta electa respondió a Milei utilizando la misma red social. "Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras", contestó en X.

De inmediato, Fujimori adelantó los lineamientos de la relación bilateral que proyecta para su gestión.

"El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países", finalizó.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba... — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

Detalles sobre las elecciones presidenciales en Perú





En unas compulsas sumamente ajustadas frente al candidato de Juntos por el Perú, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar la victoria de Fujimori para el período 2026-2031.

El escrutinio duró más de 20 días en contabilizar los sufragios para reconocer a la ganadora.

Se procesaron 92.766 actas, donde Fuerza Popular se impuso por un margen estrecho, ya que hubo 9.223.396 votos para Fujimori (el 50,135 % de los votos válidos), contra 9.173.755 de Sánchez, que representaron el 49,865 %.

De esa manera, los separaron sólo 49.641 sufragios, una de las diferencias más reducidas registradas en una elección presidencial en Perú.