Javier Milei se reunió con Flávio Bolsonaro: "Se viene la marea azul para Brasil"

El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Quinta de Olivos a Flávio Bolsonaro, senador nacional y candidato a jefe de Estado por la oposición en Brasil, en una muestra de apoyo de cara a las elecciones de octubre próximo en el país vecino.

"Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro. VLLC!", enfatizó Milei pocos minutos después del encuentro en su cuenta de la red social X. Ese color es utilizado para representar a los líderes de la derecha.

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El primer mandatario realizó un reposteo de la cuenta Oficina del Presidente, que había subido una foto del jefe de Estado con el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

El ex primer mandatario del país vecino permanece inhabilitado para competir en elecciones tras su condena por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio "Lula" da Silva en 2022.

El apoyo de Milei de este lunes tensa aún más las relaciones con el Presidente del país vecino, en la previa de la cumbre de líderes del Mercosur que se celebrará este martes en Asunción, Paraguay.

Los pasos de Flavio Bolsonaro en Argentina

El senador por Río de Janeiro participó en Argentina este domingo en una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation en el Hotel Alvear de Buenos Aires, en la que Milei brindará el discurso de cierre este lunes, desde las 20.15, donde podría volver a coincidir con el legislador brasileño.

También participó en ese evento el canciller Pablo Quirno, quien fue el principal orador en la noche del domingo.

Para este lunes, además del cierre de Milei, está previsto que diserten el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish, su par israelí en el país, Eyal Sela, y su colega estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, entre otros.