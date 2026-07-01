Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y se enfocará en la gestión tras el cambio en la Jefatura de Gabinete

El presidente Javier Milei no viajará a Estados Unidos para participar de la celebración el 4 de julio por el 250° aniversario de la independencia estadounidense. El líder de La Libertad Avanza (LLA) decidió quedarse en el país para enfocarse en la nueva etapa de la gestión tras la renuncia de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

"El viaje no está en agenda. Nunca estuvo confirmado", aclararon desde Nación en respuesta a las versiones que indicaban que el jefe de Estado viajaría a Washington invitado por el presidente norteamericano Donald Trump.

La decisión de Milei de no viajar a Estados Unidos se sumó a la cancelación de su participación en la cumbre del Mercosur en Paraguay. En ese caso, en el Gobierno también argumentaron que el Presidente decidió abocarse a la gestión y al reordenamiento del Gabinete lo que se reflejó en la reunión que mantuvo este miércoles en Casa Rosada con legisladores oficialistas para definir los nuevos lineamientos de la estrategia parlamentaria del oficialismo y adelantar los proyectos que impulsará.

Milei asistió al festejo en la embajada de Estados Unidos

El presidente Javier Milei sí concurrió en las últimas horas al comienzo de los festejos por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que se llevaron a cabo en la embajada de Estados Unidos donde fue recibido por el embajador Peter Lamelas.

El Presidente Javier Milei participó del evento Freedom 250 en la Embajada de los Estados Unidos, en celebración de los 250 años de la Independencia estadounidense. pic.twitter.com/zbXcUQwxFX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 1, 2026

El mandatario asistió a la residencia oficial junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y parte del Gabinete, pocas horas después de tomarle juramento a Santilli como nuevo titular de la Jefatura de Gabinete.