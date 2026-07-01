Javier y Karina Milei encabezarán una reunión con legisladores libertarios para definir la agenda parlamentaria

El presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunirán este miércoles con los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), en un encuentro que tiene como objetivo cerrar el capítulo Adorni y retomar el control de la agenda en el Congreso de la Nación. El cónclave arrancará a las 9:30 en el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El fin de semana pasado, apenas se produjo la renuncia de Manuel Adorni, Karina Milei convocó a los legisladores con un mensaje directo en los grupos de WhatsApp de diputados y senadores de LLA. Luego, se confirmó que el Presidente estará en el encuentro tras la suspensión de su viaje a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

La Libertad Avanza apunta a ordenar su estrategia legislativa que en las últimas semanas quedó eclipsada por los embates opositores contra el ahora ex jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

A la reunión también están convocados el flamante ministro coordinador, Diego Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, Eduardo "Lule" Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios.

Diego Santilli participará de la reunión de Javier y Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza.

"Va a ser una reunión muy positiva, de trabajo, para fortalecer la agenda legislativa del Gobierno, coordinar los próximos desafíos y compartir los objetivos de gestión para esta etapa. El presidente Javier Milei mantiene un diálogo permanente con todos nuestros diputados y senadores para seguir impulsando las reformas que los argentinos votaron y que el país necesita. Hay un compromiso muy claro de todo el bloque para acompañar ese rumbo y avanzar en las transformaciones que requiere la Argentina", anticipó la senadora Nadia Márquez sobre el encuentro.

Los proyectos que busca impulsar el Gobierno

Una de las principales iniciativas que aspira a debatir el gobierno libertario es la reforma electoral que tiene como eje central la eliminación de las PASO. En su anterior cargo como ministro del Interior, Santilli ya mantuvo varias reuniones con gobernador para tratar conseguir respaldo para el proyecto y se espera que profundice esos encuentros desde su nueva función en el Ejecutivo.

Asimismo, LLA también buscará tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate fue postergado por la caída de la sesión de la última semana en el Senado. La denominada ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción, es otra de las propuestas postergadas por la crisis que produjo el caso Adorni.

Además, entre los debates que ya se iniciaron en el Senado está la nueva ley de sociedades, la normativa que habilita a empresas manejadas por inteligencia artificial

En tanto, Diputados ya aprobó el "Súper RIGI", un régimen orientado a captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente no tienen desarrollo en el país. Para que se convierta en ley, resta su ratificación en la Cámara alta.