Javier Milei viajará a Tucumán por el 9 de julio y compartirá la fecha patria con Victoria Villarruel

Mientras en la Casa Rosada definen si el presidente Javier Milei viaja a los Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio, fuentes oficiales confirmaron a cronica.com.ar que estará en la provincia de Tucumán por el 9 de julio, Día de la Independencia Nacional. Compartirá la fecha patria con otra invitada, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Tal cual ocurrió en Rosario con el Día de la Bandera, se viene otro cruce de los excompañeros de formula de La Libertad Avanza que dará que hablar. A dos años y medio de gestión, la relación sigue rota. En Santa Fe, Milei la ignoró y ni la saludó, ella no aplaudió su discurso y le dio la espalda adelante de todos.

Ahora, si ninguno cambia su agenda, se verán en San Miguel de Tucumán donde se organiza para el 8 de julio la tradicional vigilia a la medianoche. El jueves 9 serán los actos oficiales centrales durante la mañana en la Casa Histórica.

Dudas sobre el viaje a Estados Unidos por el 4 de julio

Una segunda alta fuente del gobierno nacional indicó a este medio que la decisión de Milei de asistir a los actos oficiales en Tucumán pone en duda su viaje a los Estados Unidos, adonde esta invitado por la Casa Blanca a participar de las celebraciones por los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia.

El país que conduce Donald Trump, aliado internacional de Milei, organiza varios días de festejos y eso puede hacer que la agenda se superponga con la local. Milei priorizara estar en la Argentina el 8 de julio.

Javier Milei viaja Tucumán por el 9 de julio

Desde el entorno de Villarruel confirmaron a cronica.com.ar que tiene también planeado asistir, invitada por el gobernador peronista Osvaldo Jaldo.

El aliado parlamentario de Milei organiza la conmemoración de los 210 años de la declaración de la independencia argentina. Fuentes del gobierno provincial indicaron, a su vez, que tienen al Presidente y a la Vicepresidenta y presidenta del Senado en la lista de confirmados.

Javier Milei durante su discurso en Rosario.

En Rosario, el ultimo 20 de junio, no solo Milei no saludó a Villarruel al ingresar al Monumento a la Bandera. La misma actitud desplegaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros.

Por su parte, Villarruel devolvió gentilezas: cuando el Presidente la esquivó mantuvo la mirada al frente e hizo algunas declaraciones que levantaron polémica al respecto. Milei se fue enseguida al concluir el acto, ella se quedó al juramento de alumnos locales a la Bandera y dialogó con la prensa.

Villarruel en Rosario, de espaldas a Milei, mira la Bandera.

Fue cuando fulminó a Adorni: "La presencia de Adorni no tiene mucho que ver con un día en el que estamos recordando a Belgrano que era un ejemplo completo de la honestidad, de la rectitud y del servicio a los argentinos", sostuvo.

"Es un acto patrio, no es un acto político para apoyar a Adorni y creo tal vez estuvo desubicada la situación", aseguró.