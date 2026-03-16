Javier Milei se muestra con Manuel Adorni en Córdoba para ratificarle su apoyo

Después de sus viajes a Estados Unidos, Chile y España, Javier Milei irá este lunes a Córdoba, donde brindará un discurso en la Bolsa de Comercio de esa provincia. El Presidente estará junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien ratificará su apoyo en medio de las críticas por llevar a su esposa a Nueva York en la comitiva oficial.

Milei hablará desde las 12.30 y estará acompañado también por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El libertario tendrá a su cargo la apertura del ciclo de disertaciones que cada año realiza la entidad encabezada por Manuel Tagle.

Será su segunda visita a Córdoba en lo que va de este año. A principios de enero, asistió al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, donde subió al escenario y cantó con el Chaqueño Palavecino. Antes, en diciembre, había llegado a esta provincia en una de sus giras de agradecimiento por el respaldo recibido en las legislativas de 2025.

Javier Milei irá a Córdoba junto con su hermana Karina y Manuel Adorni.

El nuevo paso de Milei por Córdoba tendrá un lugar en un ámbito que comparte y apoya el rumbo económico de su gestión. De hecho, el presidente de la Bolsa de Comercio provincial manifestó la necesidad de mantener que el programa que la administración libertaria lleva adelante desde diciembre de 2023.

Para Adorni, en tanto, este viaje marcará su reaparición pública a nivel local, después de la polémica por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos y el vuelo en un avión privado a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas de sectores opositores.

Adorni, sobre el viaje con su esposa: "Mala decisión"

De regreso en el país, el jefe de Gabinete volvió a referirse ayer al tema. "Fue una mala decisión, una pésima decisión. Más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas", manifestó en una entrevista televisiva.

"No somos casta y estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error. Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla", enfatizó.

Además, el funcionario deslizó que el video que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentro" del propio Ejecutivo. "El video está claro que es nuestro, de las puertas adentro del gobierno", señaló sobre un hecho que calificó de "sospechoso".











