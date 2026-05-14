Victoria Villarruel: la segunda mejor vista tanto en el PRO como en el PJ

Una consultora privada realizó una encuesta en procura de determinar si una eventual candidatura de la vicepresidenta Victoria Villarruel de cara a las elecciones generales del 2027 podría revitalizar al PRO y al PJ de centro, y la titular del Senado quedó en segundo lugar de las preferencias de los entrevistados para sendos espacios políticos.

El relevamiento, concretado por DC Consultores, se efectuó entre el 17 y el 20 de este mes, e incluyó 2.630 casos a nivel nacional, con +/- 2,2% de margen de error.

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Dentro de las opciones con relación al PRO, Villarruel quedó segunda con el 30,8%, luego del ex presidente Mauricio Macri, con el 34,9%.

Siguen la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal (20,7%) y el actual mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio (13,6%).

Luego, la encuesta se enfoca en el PJ de centro y la titular del Senado también se ubica segunda pero con el 29,8%, después del diputado nacional Juan Schiaretti, con 45,6%.

Completan las preferencias de los entrevistados el ex legislador Emilio Monzó (10,3%), el empresario Jorge Brito (7,9%) y el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac (6,4%).

Ranking sobre imagen positiva

DC Consultores, además, indagó sobre imagen positiva en líneas ganerles con dirigentes del oficialismo y la oposición, además de "outsiders" que dieron muestra de estar interesados en las elecciones generales del 2027, como Dante Gebel, el pastor evangélico influencer que ya tiene contactos con algunos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y gobernadores.

Dante Gebel es allegado a Mario Pergolini.

En el top 9 de la consultora, que se ordena con datos netos (100% entre positiva y negativa, sin tener en cuenta los "ns/nc"), encabeza el presidente Javier Milei con +49,1%, seguido por la senadora nacional Patricia Bullrich (+48,3%) y Villarruel (+ 47,8%).

Siguen Mauricio Macri (+34%), el gobernador bonaense, Axel Kicillof (+29,7%), Brito (+21,4%), la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (20,6%), el ex ministro de Economía Sergio Massa (+17,5%) y Gebel (+14,8%).