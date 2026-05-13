Nuevo cruce: Petri reveló que Villarruel pidió a la Justicia una "mordaza legal" para que no hable de ella

El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Luis Petri volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo denunció por calumnias e injurias e incluso pidió una "mordaza legal" para que no hable de ella según reveló el ex ministro de Defensa.

La disputa entre Petri y Villarruel, uno de los varios enfrentamientos que sostiene la titular del Senado con integrantes del Gobierno, se inició cuando el legislador acusó de "golpista" a la Vicepresidenta y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".

Villarruel formuló una denuncia que quedó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El magistrado la desestimó ya que consideró que las declaraciones del ex ministro no configuraban delitos de acción pública.

Este miércoles, tras confirmarse el fallo a su favor, Petri aprovechó para volver a criticar a la titular del Senado. "No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática...!", disparó el diputado en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El presidente Javier Milei se sumó al enfrentamiento ya que retuiteó el mensaje de Petri, en una muestra de respaldo al ex titular de Defensa.

El origen del conflicto

La disputa legal se inició tras las declaraciones de Petri el pasado 2 de marzo en las que sostuvo que la Vicepresidenta buscaba erigirse como una "alternativa" de poder ante un eventual colapso del plan económico del Gobierno de LLA. "No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas", había disparado el ex ministro.

La respuesta de la titular de la Cámara Alta y además de la denuncia, arremetió contra Petri en redes sociales al tildarlo de "vecina chusma" y cuestionar su gestión en Defensa.