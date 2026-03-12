Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por calumnias e injurias tras ser tildada de "golpista"

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y exministro de Defensa Luis Petri, a quien acusa de calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión. La medida judicial se da luego de declaraciones de Petri que generaron un fuerte cruce público y repercusión mediática.

Días atrás, Petri afirmó en televisión que Villarruel "apostó por el fracaso del Gobierno" y que se habría "ofrecido para ser una alternativa siendo parte" de la gestión de Javier Milei y de la "sucesión presidencial". Estas afirmaciones se dieron tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde Petri señaló que Villarruel "no ha estado a la altura de las circunstancias" y dejó entrever que podría haber ambicionado la presidencia de la Nación.

El cruce público y la denuncia formal

Villarruel respondió primero en redes, calificando a Petri como un "cosplayer" y recordando episodios críticos de su gestión: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas". Petri contestó de manera directa: "Yo te conozco por golpista", intensificando la disputa.

La vicepresidenta formalizó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, señalando los delitos de "calumnias o falsa imputación, injurias, infracción artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión". La denuncia menciona que estos delitos contemplan penas de tres a ocho años de reclusión o prisión para quienes organicen o participen en agrupaciones que impongan sus ideas o combatan las ajenas por la fuerza o el temor, incluso si no están comprendidas en el artículo 210 del Código Penal.

El cruce entre Villarruel y Petri suma repercusión política y mediática, alimentando el debate sobre lealtades dentro del oficialismo y el rol de los miembros del Gobierno, mientras las declaraciones cruzadas continúan generando atención pública.