Más de mil infracciones y decenas de vehículos retenidos en controles viales en Mendoza

La Policía de Mendoza realizó durante este fin de semana largo un operativo de control vehicular en accesos y rutas provinciales, en el marco de la política de prevención de siniestros viales .

El despliegue comenzó el jueves por la noche y se extendió hasta el domingo, con puestos fijos y móviles ubicados en distintos puntos estratégicos.

En total, se controlaron cerca de 2.806 vehículos y se labraron 1.397 actas de infracción. Además, se retuvieron 51 licencias de conducir, 104 motocicletas y 65 vehículos.

Los controles de alcoholemia representaron uno de los ejes centrales del operativo. Se realizaron 1.426 pruebas, de las cuales 83 arrojaron resultados positivos, lo que indica que 94 % de los conductores testeados no registró alcohol en sangre.

En cuanto a los casos detectados, 47 conductores presentaron niveles por debajo de un gramo por litro, mientras que el resto superó el límite legal establecido, lo que constituye infracciones graves según la normativa.

INCIDENTE VIAL

En la madrugada de este lunes, alrededor de la hora 4:25 el conductor de una camioneta se estrelló contra un árbol. Sucedió en inmediaciones de carril Bandera de los Andes y calle Pedernera.

Allí el hombre de unos 45 años de edad impactó su camioneta Toro. Los vecinos que fueron testigos del estruendo llamaron al 911 y a los pocos minutos arribó personal policial.

Lograron rescatar al conductor del interior de la movilidad, lo asistieron, le hicieron control de alcoholemia y el resultado fue positivo: cuadruplicaba el porcentaje permitido para circular en Mendoza.

El test arrojó 2,8 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido es solo 0.5

Luego de los peritajes, el hombre fue trasladado a sede de la Comisaría 25 ubicada en la localidad Guaymallén, para la confección del expediente judicial correspondiente.