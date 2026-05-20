Argentina gestiona la exención de visa para viajes de turismo y negocios a Estados Unidos

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la Argentina avanza en las gestiones para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos.

Esta medida permitirá a los ciudadanos viajar a ese país por turismo o negocios durante un plazo máximo de 90 días sin realizar el trámite consular.

El Gobierno proyecta que el sistema esté en funcionamiento a comienzos de 2027, tras completar un proceso coordinado entre la Cancillería, el Ministerio del Interior y el Renaper.

"Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento", detalló la funcionaria en reciente declaraciones a la prensa.



Según explicó, el procedimiento implica cumplir con una serie de pasos técnicos y de registro de información. En ese sentido, destacó la reciente visita de la subsecretaria de Asuntos Consulares de los Estados Unidos para evaluar los avances.

Controles para el Mundial 2026

En el marco de la seguridad internacional, Alejandra Monteoliva detalló la aplicación del programa Tribuna Segura ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las autoridades locales ya enviaron a la administración estadounidense una base de datos con 21.000 personas que cuentan con restricción de admisión en estadios por violencia en el fútbol.

A este listado se sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos, mediante un convenio con la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, un total de 34.000 argentinos incluidos en estos registros tendrán prohibido el ingreso a las sedes deportivas de la Copa del Mundo, bajo un esquema de cruce de información permanente con los países anfitriones.

Gestión interna y medidas de seguridad

En el ámbito local, la ministra se refirió a la dinámica del gabinete nacional y respaldó la gestión del presidente Javier Milei.

"In el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad. Más allá de las diferencias internas, existe coincidencia plena respecto del rumbo político del Gobierno: en el norte, en el para dónde hay que ir, estamos todos de acuerdo", afirmó.

Finalmente, la titular de la cartera de Seguridad anunció que se trabaja en una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

También ponderó la reciente adjudicación de la cobertura médica de Prefectura y Gendarmería a la empresa Medicus, tras la disolución de Iosfa, calificándolo como "un antes y un después".

En materia penitenciaria, concluyó con un balance sobre la destrucción de más de 4.500 teléfonos celulares en los penales para combatir los delitos cometidos desde las cárceles.