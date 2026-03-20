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Viernes, 20 de marzo de 2026

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El PBI creció 4,4% durante el 2025, según INDEC: las actividades a las que mejor les fue

En un comunicado de X, el ministro de Economía, Luis Caputo celebró el crecimiento interanual de la actividad económica nacional. Las actividades con más crecimiento y las que bajaron.

SGorostiaga

La economía en Argentina tuvo un aumento del 4,4% en el Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al año 2025, según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que el PBI "a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022", que era el máximo previo, mientras que 12 de los 16 sectores mostraron subas interanuales.

Algunos de los sectores con mayor incremento fueron la intermediación fuinanciera con un 24,7% interanual; explotación de minas y canteras con un 8%, hoteles y restaurantes con un 7,4%; mientras que la agrucuiltura, ganadería, caza y silvicultura obtuvo un 6,2 de incremento y Construcción (+4,3%), según detalló el funcionario.

El mensaje de Luis Caputo sobre el crecimiento económico de 2025.
El mensaje de Luis Caputo sobre el crecimiento económico de 2025.

Según el informe elaborado por el INDEC, en el cuatro trimestre del 2025 hubo un aumento de las exportaciones de un 5% y el consumo privado subió un 1,7%, mientras que el consumo público tuvo una leve caída de un punto y la formación bruta de capital fijo retrocedió un 2,8.

Entre las actividades que cayeron en este período de tiempo, pesca tuvo una caída del 15,2% interanual, los hogares privados con servicio doméstico tuvieron una caída de 1,1, los servicios sociales y de salud están un 0,2 por debajo, mientras que la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria tiene un 1%..

Sin embargo, el crecimiento del PIB se centró principalmente en el aumento del consumo privado con un 7,9%, el consumo público con un 0,2%, las exportaciones con un alza de 7,6 y la formación bruta de capital fijo con un 16,4 por ciento.

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