La morosidad en los préstamos de billeteras virtuales superó el 30% y la situación es crítica

En medio de la crisis económica por la que atraviesa la Argentina, el volumen de deudores con atrasos en el segmento de préstamos digitales se incrementó de forma marcada en los últimos meses.

El fenómeno afectó de manera directa al ecosistema fintech, un sector que actualmente funciona como la única alternativa de financiamiento para 2,3 millones de personas radicadas en el país que no cumplen con los requisitos de la banca tradicional y que necesitan de dinero para llegar a fin de mes.

Cada vez´más argentinos se endeudan con las billeteras virtuales.

La suba en los índices de irregularidad replicó el comportamiento observado en los bancos comerciales, donde también se constató un encarecimiento del crédito y un alza en los niveles de mora de las líneas de consumo.

Factores del incremento de la irregularidad





De acuerdo con los datos técnicos de los relevamientos del sector, la aceleración de la mora respondió al desfasaje entre los ingresos reales de los tomadores de crédito y las tasas de interés aplicadas a los préstamos de liquidación rápida.

Al utilizarse estas herramientas digitales principalmente para cubrir desfases de liquidez o gastos corrientes de los hogares, la persistente pérdida del poder adquisitivo afectó la capacidad de repago en las fechas de vencimiento pautadas. Este escenario presionó sobre el indicador de irregularidad total de las carteras no bancarias hasta ubicarlo en niveles récord a comienzos de año.

El comportamiento de las carteras fintech se movió en la misma dirección que el de las entidades financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Durante el mismo período estival, los bancos registraron subas consecutivas en los ratios de morosidad de sus préstamos personales y tarjetas de crédito.