Crece la morosidad financiera en los hogares: ¿Qué son los deudores "zombies"?

La mora financiera de las familias volvió a crecer en marzo último y alcanzó un nuevo récord en más de dos décadas al pasar del 11,2% en febrero pasado al 11,5% en el tercer mes de este año, según un relevamiento de la consultora privada 1816 realizado sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En paralelo, se incrementó la cantidad de deudores "zombies" y por la pantalla de Crónica se explicó este martes que se trata personas acceden a "préstamos fáciles" y quedan deambulando en un círculo de refinanciación casi permanente fuera del circuito formal, sin una capacidad real de cancelar sus respectivos compromisos.

Estos individuos toman crédito para gastos cotidianos, como alimentos y bebidas, además de asumir los compromisos también para pagar impuestos.

Este grupo, según distintas estimaciones, está conformado en Argentina por alrededor de 7 millones de personas.

Por su parte, el periodista especializado en economía Mariano Gorodisch explicó en diálogo con Crónica que otro "síntoma" de la situación que atraviesan los deudores "zombies" son los cheques rechazados.

"Se duplicaron los cheques rechazados. Es un síntoma del estrés financiero. No es que alguien hace un cheque para no pagarlo, sino que es plata que le tenía que entrar y no le entró, rompiendo la cadena de pagos", manifestó el especialista.

Además, aseguró que, por ese motivo, "hoy, si no es de una empresa de primera línea, directamente no se acepta un cheque".