El oficialismo buscará emitir dictamen al proyecto para cancelar deudas con fondos por el default de 2001

La Libertad Avanza buscará avanzar este miércoles con el proyecto de ley para autorizar al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a fondos por el default de 2001 que tienen sentencia en Estados Unidos contra la Argentina y con los cuales hay un principio de acuerdo. Se trata de acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo será analizada desde las 15, en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

Detalles del proyecto

Si bien el plazo para tener aprobada esa ley es el 30 de abril, el Gobierno de Javier Milei pretende dar una señal de su voluntad de cumplir ese acuerdo y por eso intentará conseguir este miércoles el dictamen para que pueda ser debatida en una sesión que se celebrará en la primera semana de mayo.

El objetivo del oficialismo es para poder pagar los acuerdos alcanzados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de "forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción".

La Libertad Avanza pide el urgente tratamiento ya que los acuerdos tienen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026 y la falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría "la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".