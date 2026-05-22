El Ministerio de Economía presentó el menú de instrumentos para la última licitación de deuda de mayo

El Ministerio de Economía de la República Argentina oficializó los términos y condiciones para la segunda y última convocatoria de licitación pública de títulos de deuda del mes de mayo, con el propósito de refinanciar obligaciones que alcanzan un estimado de 11 billones de pesos.

La estrategia de la secretaría de finanzas conducida por Luis Caputo apunta a canalizar la liquidez remanente del sistema financiero doméstico hacia colocaciones del Tesoro de mediano plazo.

La cartera económica dispuso una combinación de herramientas financieras que incluye Letras y Bonos capitalizables en moneda nacional, como así también instrumentos indexados a la evolución de la cotización oficial de la divisa estadounidense (dólar-linked).

Adicionalmente, el Palacio de Hacienda prevé la posibilidad de completar la emisión total del título de deuda pública nominado en moneda extranjera AO27, sujeto a un tope remanente de colocación de 150 millones de dólares.

Metas de extensión de plazos y respuesta del mercado

El principal objetivo técnico de la actual operación de crédito público reside en estirar los plazos de amortización de los pasivos estatales (duration) aprovechando la absorción de recursos por parte de las entidades bancarias comerciales.

Operadores del sector de fondos comunes de inversión indicaron que el perfil de los instrumentos ofrecidos guarda correspondencia con los niveles de tasa de interés nominal de la plaza y los indicadores de compresión inflacionaria.



"A juzgar por las condiciones de liquidez actuales, el Tesoro no debería tener inconvenientes en la renovación. El ojo estará sobre el menú ofrecido y en qué tanta duration apunta a estirar el Tesoro en esta ocasión", puntualizaron los analistas de la consultora privada SBS en un informe técnico de mercado emitido durante las primeras horas de la jornada financiera.