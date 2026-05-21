El 67% de la gente dice que las políticas del gobierno tuvieron impacto negativo en su economía

La sensación de deterioro económico sigue creciendo en la sociedad argentina. Un nuevo estudio de opinión pública de Proyección Consultores, realizado entre el 2 y el 10 de mayo de 2026 -con una muestra de 1.871 casos y margen de error de 2,3%- revela que el 67,3% de los argentinos considera que las políticas del Gobierno Nacional tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar. Es la cifra más alta desde que comenzó a medirse este indicador y marca un salto de casi diez puntos respecto de abril, cuando el dato se ubicaba en 58,3%.

La economía del hogar, cada vez más deteriorada

Consultados sobre cómo evolucionó su situación económica familiar en los últimos meses, el 55,4% respondió que empeoró, mientras que un 20,2% adicional dijo que se mantuvo igual de mal. En conjunto, tres de cada cuatro argentinos describe un escenario negativo en su propio hogar. Solo el 5,8% afirma haber mejorado.

La tendencia es persistente: en diciembre de 2025 el índice negativo era de 63,7%, escaló al 70,7% en febrero y marzo de 2026, y llegó al 75,5% en mayo.

El futuro tampoco ilusiona

La mirada hacia adelante no ofrece señales de alivio. Ante la pregunta de cómo esperan que esté su economía familiar dentro de seis meses, el 62,5% proyecta un escenario negativo: el 33,3% cree que estará peor y el 29,2% espera que se mantenga igual de mal. Solo el 37,5% tiene expectativas positivas.

El Índice de Perspectiva Económica (IPE) de Proyección Consultores -que combina la percepción de la situación pasada y la expectativa futura- alcanzó en mayo un valor de 2,01, el más bajo de la serie. Cayó desde el 2,28 de diciembre de 2025 y roza el umbral del pesimismo (1,95), manteniéndose en zona de estancamiento.

La confianza en el gobierno, en zona de desconfianza

En paralelo, el Índice de Confianza Pública (ICP) -que mide el vínculo entre la ciudadanía y la gestión estatal a través de cuatro dimensiones: imagen del gobierno, impacto personal, capacidad de gestión y rumbo del país- cayó en mayo a 1,88, ingresando por primera vez en la zona de desconfianza. Desde febrero, cuando marcaba 2,08, el índice acumuló una caída de 0,20 puntos.

En cuanto a la evaluación general de la gestión, el 58,5% califica el trabajo del Gobierno Nacional como malo o muy malo, frente al 34% que lo considera bueno o muy bueno. El porcentaje negativo creció más de diez puntos respecto de febrero (47,6%).

Seis de cada diez ven al país en crisis

El 61,4% de los encuestados considera que Argentina atraviesa una crisis económica, el 30,7% habla de dificultades pero no de crisis, y apenas el 7,9% describe la situación como normal o estable.

Sobre la responsabilidad, el 49,1% señala al oficialismo como el principal responsable de la situación económica actual, mientras que el 34,2% apunta a la oposición, es decir, al gobierno anterior.

Más de seis de cada diez hogares tuvieron que pedir dinero prestado

Uno de los datos más contundentes del relevamiento mide el estrés financiero de los hogares. En mayo de 2026, el 64,1% de los encuestados afirmó haber tenido que pedir dinero prestado durante el último mes para cubrir gastos del hogar. La principal vía fue el pedido a familiares o amigos (20,1%), seguida por el uso de la tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas (14,9%) y los préstamos bancarios (11,6%). Solo el 35,9% dijo no haber necesitado recurrir a ninguna de esas alternativas, el registro más bajo desde que comenzó la medición.

Los bajos ingresos, la preocupación número uno

El relevamiento también midió las principales preocupaciones de la sociedad. Los bajos ingresos personales o familiares encabezan la lista con el 49,9%, seguidos por la inseguridad y el delito (40,1%), la inflación y los precios (35,5%) y la corrupción política (34,6%).