Federico Sturzenegger afirmó que se crearon 400 mil empleos en la era Milei y defendió la gestión económica

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger aseguró que se crearon en los años de gestión del presidente Javier Milei 400 mil empleos.

"Este crecimiento en el empleo total se compone de un aumento de 630.000 puestos informales e independientes y una caída de 222.000 formales. ¿Esto es bueno o no? Difícil de saber. Hay cambios en las modalidades de trabajo más flexibles (monotributo) y más tercerización (independientes)", consideró el funcionario, en un posteo que subió por su cuenta de X.

"Los puestos de trabajo pueden diferir de las personas empleadas (alguien puede tener más de un puesto), pero la serie que comparamos es homogénea a lo largo del tiempo", añadió.

Y afirmó que la economía creció 6,6% en el primer año de gestión y 3,5% en el segundo, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una expansión trimestral del 1%, lo que permitiría que la actividad alcance un crecimiento cercano al 20% al final del mandato presidencial.

SOBRE LOS 400.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA PRESIDENCIA DE @JMilei. En su incansable intento de buscar sombras en el plan económico de @JMilei y @LuisCaputoAR, el argumento usado por estos días es el tema del empleo: que crecemos sí, pero sin... — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 13, 2026

"Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo", afirmó Sturzenegger.

Empleos y los cambios de las relaciones de trabajo

Sturzenegger también sostuvo que no existe una relación directa entre trabajo independiente y empleo de menor calidad, como sostienen algunos críticos del modelo económico.

De acuerdo a los datos citados por el ministro, el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales en 2025, mientras que el salario promedio de un trabajador asalariado fue de $1.300.000.

"No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos", enfatizó el funcionario.

Ingresos por los tipos de empleo

Al comparar los empleos que hay en la actualidad en la sociedad, el ministro de Desregulación planteó que el ingreso promedio en 2025 de un trabajador independiente es de 1.460.000 pesos, mientras que el de un asalariado 1.300.000 pesos. "Es decir, que no hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad. En algunos casos puede que sí, en otros se ve que no. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos (monotributistas). Es natural la migración".

Sturzenegger también apuntó que de 17 sectores productivos (excluyendo el sector público) todos los sectores crearon empleo salvo 5: pesca, minería, intermediación financiera -sujeto a un fuerte proceso de digitalización-, servicio doméstico y construcción.